Начало зимы без экстремальных явлений прогнозируется в Псковской области

19:20, 05 декабря 2023, ПАИ

Сохранение морозной погоды прогнозируется на территории Псковской области. Установятся характерные для начала декабря температуры, сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Будет преимущественно без осадков. Такая погода продлится до 10-11 декабря. Дневные температуры будут от -6 до -11, ночные – от -13 до -15 в отдельных районах. Основной фон – от -8 до -13. Ветер достаточно слабый. Ожидается комфортная для этого времени погода без экстремальных явлений», – подчеркнула Тала Нещадимова.

По её словам, погоду в Псковской области будет определять периферия антициклона. «Да, где-то будет холоднее. Ночью где-то облачнее, где-то теплее. Но везде минусовые температуры», – отметила метеоролог.