Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС и птичьему гриппу

Рабочую встречу провели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев сегодня, 5 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС и птичьему гриппу. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В ходе разговора выяснилось, что Псковская область находится в числе благополучных регионов по эпизоотической обстановке с высокопатогенным гриппом птиц и африканской чумой свиней (АЧС), несмотря на напряжённую обстановку по стране. При этом, однако, угроза заражения диких и домашних животных опасными заболеваниями остаётся, в том числе и из-за миграции популяций, подчеркнул Олег Емцев.

Губернатор отметил, что эпизоотическая обстановка имеет для Псковской области принципиальное значение, поскольку сельское хозяйство – значимая часть экономики региона, формирующая порядка 14% его ВВП, что сопоставимо с объёмом обрабатывающих предприятий.

Участники диалога отметили важность профилактических мероприятий на крупных птицефабриках для избежания возникновения птичьего гриппа.

Кроме того, с целью профилактики АЧС мониторится продукция свиноводства и снижается численность кабана. На данный момент все районы Псковской области соблюдают рекомендованную плотность дикого кабана – 0,25 особей на 1 тысячу гектаров, кроме Дедовичского района – 0,35 особи на 1 тысячу гектаров. В этой связи в муниципалитете будет проведена дополнительная проверка.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы карантинного фитосанитарного контроля, профилактики опасных для экономики региона заболеваний животных, мониторинга пищевой продукции, а также экспорта и импорта животноводческой и рыбной продукции.

Олег Емцев отметил рост экспорта животноводческой продукции псковских аграриев, которая выросла на 12,2% с прошлого года и составила порядка 710 тысяч тонн. Основной рост экспорта приходится на мясо и мясо продукты (66,7%). Поставки рыбы и рыбопродуктов выросли в 1,7 раза, сырья животного производства – в два раза, кормов и кормовых добавок – на 11%.

В конце встречи Михаил Ведерников и Олег Емцев договорились о продолжении сотрудничества и конструктивного взаимодействия в части сохранения стабильной эпизоотической обстановки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













05 декабря 2023

В России вырос спрос на горнолыжный отдых
05 декабря 2023

Коровин и его ученики зовут на выставку
05 декабря 2023

Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС и птичьему гриппу
05 декабря 2023

Каток открылся в Финском парке Пскова
05 декабря 2023

День добровольца отметили в ПсковГУ
05 декабря 2023

Начало зимы без экстремальных явлений прогнозируется в Псковской области
05 декабря 2023

Очередную партию посылок доставили жители Псковской области в зону СВО
05 декабря 2023

Систему цифрового образования Псковской области можно протестировать на выставке «Россия»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...