Псковская область находится в числе благополучных регионов по АЧС и птичьему гриппу

20:20, 05 декабря 2023, ПАИ

Рабочую встречу провели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев сегодня, 5 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

В ходе разговора выяснилось, что Псковская область находится в числе благополучных регионов по эпизоотической обстановке с высокопатогенным гриппом птиц и африканской чумой свиней (АЧС), несмотря на напряжённую обстановку по стране. При этом, однако, угроза заражения диких и домашних животных опасными заболеваниями остаётся, в том числе и из-за миграции популяций, подчеркнул Олег Емцев.

Губернатор отметил, что эпизоотическая обстановка имеет для Псковской области принципиальное значение, поскольку сельское хозяйство – значимая часть экономики региона, формирующая порядка 14% его ВВП, что сопоставимо с объёмом обрабатывающих предприятий.

Участники диалога отметили важность профилактических мероприятий на крупных птицефабриках для избежания возникновения птичьего гриппа.

Кроме того, с целью профилактики АЧС мониторится продукция свиноводства и снижается численность кабана. На данный момент все районы Псковской области соблюдают рекомендованную плотность дикого кабана – 0,25 особей на 1 тысячу гектаров, кроме Дедовичского района – 0,35 особи на 1 тысячу гектаров. В этой связи в муниципалитете будет проведена дополнительная проверка.

В рамках встречи стороны обсудили вопросы карантинного фитосанитарного контроля, профилактики опасных для экономики региона заболеваний животных, мониторинга пищевой продукции, а также экспорта и импорта животноводческой и рыбной продукции.

Олег Емцев отметил рост экспорта животноводческой продукции псковских аграриев, которая выросла на 12,2% с прошлого года и составила порядка 710 тысяч тонн. Основной рост экспорта приходится на мясо и мясо продукты (66,7%). Поставки рыбы и рыбопродуктов выросли в 1,7 раза, сырья животного производства – в два раза, кормов и кормовых добавок – на 11%.

В конце встречи Михаил Ведерников и Олег Емцев договорились о продолжении сотрудничества и конструктивного взаимодействия в части сохранения стабильной эпизоотической обстановки.