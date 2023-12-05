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Общество

30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах

Торжественное мероприятие, посвящённое 30-летию избирательной системы РФ, состоялось в Пушкиногорском культурно-досуговом центре сегодня, 5 декабря, сообщает газета «Пушкинский край».

  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • 30-летие избирательной системы РФ отметили в Пушкинских Горах
    Фото: газета «Пушкинский край»

В концертном зале собрались председатели, секретари, члены участковых избирательных комиссий Пушкиногорского района, а также жители, в разные годы входившие в состав УИК.

В настоящее время законность избирательного процесса в Пушкиногорском районе обеспечивают 114 членов УИК.

С юбилейной датой собравшихся поздравил первый заместитель главы района Александр Коротоножкин, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, председатель ТИК Пушкиногорского района Светлана Баранова. Жителям вручили благодарственные письма и почётные грамоты.

Перед зрителями выступили Мария Демидова, вокальная группа «Рябинушка» и хореографический коллектив «Смаил».

В фойе культурно-досугового центра работала выставка атрибутов избирательной системы РФ. Участники мероприятия увидели урны и переносные ящики для голосования, объявления и афиши разных лет. Также был оформлен стенд по материалам публикаций в районной газете о том, как проходили выборы различных уровней.

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