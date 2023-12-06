Уроки профориентации проводят росгвардейцы в школах Псковской области

13:03, 06 декабря 2023, ПАИ

Уроки профориентации для старшеклассников проводят сотрудники Управления Росгвардии по Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы рассказывают школьникам о возможности и условиях поступления в военные вузы Росгвардии.

Военные институты Росгвардии готовят офицеров с военно-специальным образованием для замещения офицерских должностей тактического звена и структур военно-политической работы в войсках национальной гвардии РФ с присвоением воинского звания «лейтенант».

Отбор проходит в Саратовский, Санкт-Петербургский, Пермский и Новосибирский военные институты. Обучение длится пять лет. Дополнительную информацию можно узнать по телефону (8 8112) 73-43-13.