Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий станет гостем программы «Среда обитания»

11:19, 06 декабря 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 6 декабря, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий.

Как идёт уборка снега в Пскове, все ли подрядчики с ней справляются? Сколько кубометров снега уже вывезли из города? Все ли управляющие компании оказались готовы к снегопадам? Как идёт украшение города к Новому году? Когда заработает иллюминация на улице Пушкина и откроются там новые торговые домики?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостю эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.