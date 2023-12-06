Концерт памяти шестой роты пройдёт в Пскове
Концерт «Русский военный реквием», посвящённый памяти шестой роты, пройдёт в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 8 декабря. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.
Патриотический концерт начнётся в 18:00 по адресу: улица Воеводы Шуйского, 2. Он проходит в рамках реализации проекта «Престол победы. Воспевание героических страниц Отечества как фундамент исторической памяти».
В мероприятии участвуют хор духовенства Санкт-Петербургской митрополии и ансамбль «Кронверк-брасс».
Вход свободный.
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