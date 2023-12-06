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Общество

Почти 600 соотечественников переехало в Псковскую область в 2023 году

За время реализации госпрограммы в Псковскую область переселилось почти 12 тысяч соотечественников, из них 555 человек в текущем году, сообщила первый вице-губернатор Вера Емельянова на очередном заседании межведомственной комиссии по координации действий и контролю за реализацией мероприятий по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Почти 600 соотечественников переехало в Псковскую область в 2023 году. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

376 заявлений от участников в госпрограмме приняло Управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области. Причём 331 заявление приняли от соотечественников, проживающих за рубежом, а 45 – от соотечественников, проживающих на законном основании на территории России.

Кроме того, 60 % от числа прибывших в этом году в Псковскую область – это трудоспособные граждане, 70 % имеют профессиональное образование, отметила заместитель председателя комитета по труду и занятости Псковской области Наталья Тудакова.

Сейчас идёт подготовка педагогов по работе с детьми, которые переселились в рамках госпрограммы, сказал зампредседателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев. Кроме того, обсуждается вопрос о дополнительных занятиях по российской культуре, традициям и законодательству РФ с целью социальной адаптации.

Актуальным является проблема привлечения работников в сферу здравоохранения и образования. Членам межведомственной комиссии дали поручения для обеспечения решения поставленных задач и совершенствования работы в рамках проводимой работы с соотечественниками. Также правительство Псковской области будет содействовать в трудоустройстве и обустройстве прибывших соотечественников.

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