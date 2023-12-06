Запретить аборты в частных клиниках России планируют весной
Законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму весной. Об этом сообщает РИА Новости.
Также планируется сокращение срока, при котором возможно прерывание беременности. В настоящий момент законопроект находится в разработке, документа ещё нет. Кроме того, в некоторых российских регионах предложили ввести штрафы за склонение к абортам.
Напомним, ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что ведётся законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник. В начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал проблему абортов острой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения запрета на проведение абортов.
Замглавы администрации Пскова Александр Грацкий станет гостем программы «Среда обитания»