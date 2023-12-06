Запретить аборты в частных клиниках России планируют весной

12:28, 06 декабря 2023, ПАИ

Законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в Госдуму весной. Об этом сообщает РИА Новости.

Также планируется сокращение срока, при котором возможно прерывание беременности. В настоящий момент законопроект находится в разработке, документа ещё нет. Кроме того, в некоторых российских регионах предложили ввести штрафы за склонение к абортам.

Напомним, ранее заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова отмечала, что ведётся законодательная работа над исключением услуг абортов только из коммерческих клиник. В начале ноября президент РФ Владимир Путин назвал проблему абортов острой. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила против введения запрета на проведение абортов.