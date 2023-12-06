Лекарства от рака из Китая будут поставлять в Россию

15:27, 06 декабря 2023, ПАИ

Онкопрепараты из Китая будут поставлять в Россию, сообщает «Коммерсантъ».

Российская компания «Петровакс» договорилась с китайской Jiangsu Hengrui о поставках в Россию некоторых лекарств, включая лекарство для терапии рака камрелизумаб.

Камрелизумаб планируют зарегистрировать в России в 2024 году.

Отметим, что камрелизумаб одобрили в Китае в 2020 году как препарат для лечения рака печени. Сейчас лекарство проходит испытания по другим показаниям.