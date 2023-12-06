Лекарства от рака из Китая будут поставлять в Россию
Онкопрепараты из Китая будут поставлять в Россию, сообщает «Коммерсантъ».
Российская компания «Петровакс» договорилась с китайской Jiangsu Hengrui о поставках в Россию некоторых лекарств, включая лекарство для терапии рака камрелизумаб.
Камрелизумаб планируют зарегистрировать в России в 2024 году.
Отметим, что камрелизумаб одобрили в Китае в 2020 году как препарат для лечения рака печени. Сейчас лекарство проходит испытания по другим показаниям.
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