Более миллиарда цветов обследовали в Псковской области с начала года

15:01, 06 декабря 2023, ПАИ

Более 1 млрд 400 млн единиц цветочной продукции, которая могла быть носителем карантинных объектов, обследовали в 2023 году при ввозе на территорию Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

За год специалисты провели карантинный фитосанитарный контроль в отношении более 35 тысяч партий подкарантинной продукции. Чаще всего ввозили цветочную продукцию (1 млрд 400 млн штук), овощи и фрукты (135 тысяч тонн), соевый шрот (116 тысяч тонн), арахис (34 тысячи тонн), какао-бобы (26 тысяч тонн), табачное сырьё (27 тысяч тонн), зелёный зерновой кофе (15,5 тысячи тонн) и чай (шесть тысяч тонн).

География поставок по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. На сегодняшний день в Псковскую область подкарантинная продукция ввозится из 35 стран мира. Цветочная продукция поступает преимущественно из Литвы и Латвии, 55 и 40 % соответственно. Также в регион идут поставки из Латвии (46 %), Нидерландов (12 %), Эстонии (10 %), Сербии (10 %) и Молдовы (6 %).