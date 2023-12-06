Обновлённая гирлянда появится на новогодней ёлке Пскова

17:29, 06 декабря 2023, ПАИ

Обновлённую гирлянду повесят на главной новогодней ёлке на Октябрьской площади в Пскове. Об этом сообщил заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Вначале на ёлку установили гирлянду, она была уже сегодня с утра, но её не видно в зелени. Уже после этого повесят украшения – ещё буквально день-два», – сказал гость студии.

В этом году концепция ёлки останется прежней, но немного изменится гирлянда, уточнил Александр Грацкий.