Мусорные площадки оборудуют в Бежаницком районе после вмешательства прокуратуры

18:30, 06 декабря 2023, ПАИ

Контейнерные площадки оборудуют в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требований мусорные площадки в деревнях Кудеверь, Красный Луч и Чихачево не оборудованы ограждениями и твёрдым (бетонным, асфальтовым) покрытием.

Районная прокуратура направила в Бежаницкий районный суд три исковых заявления об обязании органов местного самоуправления оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями. На данный момент заявления находятся на рассмотрении.