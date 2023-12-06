Мусорные площадки оборудуют в Бежаницком районе после вмешательства прокуратуры
Контейнерные площадки оборудуют в Бежаницком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе районной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что в нарушение санитарно-эпидемиологических требований мусорные площадки в деревнях Кудеверь, Красный Луч и Чихачево не оборудованы ограждениями и твёрдым (бетонным, асфальтовым) покрытием.
Районная прокуратура направила в Бежаницкий районный суд три исковых заявления об обязании органов местного самоуправления оборудовать контейнерные площадки в соответствии с требованиями. На данный момент заявления находятся на рассмотрении.
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