Школьница из Брянска устроила стрельбу в школе и покончила с собой

10:27, 07 декабря 2023, ПАИ

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии Брянска, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация. Об этом пишет РИА Новости.

«Сегодня в 9:15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка, которая выстрелила в себя», - пишет администрация в своем телеграм-канале.

Учеников гимназии отпустили домой. Здание оцеплено полицией.

До этого последний громкий случай скул-шутинга произошел в Казани 11 мая 2021 года: 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик гимназии №175, устроил взрыв и стрельбу в этом учебном заведении, убив семерых детей и двух учительниц. Он приговорен к пожизненному заключению.