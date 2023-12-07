Музей спорта и олимпийского движения Псковского края стал финалистом всероссийского конкурса

13:43, 07 декабря 2023, ПАИ

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края прошёл два отборочных этапа и вышел в финал Всероссийского конкурса «История студенческого спорта». Об этом пишет Luki-News со ссылкой на учреждение.

Организатором конкурса является Российский спортивный студенческий союз. В конкурсе представлено три номинации: «Лучший проект по созданию музея студенческого спорта (музейной экспозиции)», «Лучший действующий музей студенческого спорта (музейная экспозиция)», «Лучшее просветительское мероприятие по истории физического воспитания и студенческого спорта».

Музей спорта и олимпийского движения Псковского края стал финалистом в номинации «Лучший действующий музей студенческого спорта (музейная экспозиция)». Учреждение будет представлять специалист по учёту музейных предметов Валентина Садченко.

Финал конкурса пройдёт в Санкт-Петербурге в рамках X Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития студенческого спорта» 8 декабря.