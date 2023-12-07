Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»

13:09, 07 декабря 2023, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Главными темами разговора станут предварительные итоги года для музея-заповедника, а также векторы развития на 2024 год.

Какие маркеры берутся в расчёт при оценке эффективности работы музея-заповедника?

Как живут филиалы музея в районах Псковской области?

Сколько «весит» развитие Псковского музея-заповедника?

Ждать ли новых кладов из запасников?

Об этом и многом другом со Светланой Мельниковой в 14:00 мск поговорят ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев.

Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.