Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт» в прямом эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).
Главными темами разговора станут предварительные итоги года для музея-заповедника, а также векторы развития на 2024 год.
Какие маркеры берутся в расчёт при оценке эффективности работы музея-заповедника?
Как живут филиалы музея в районах Псковской области?
Сколько «весит» развитие Псковского музея-заповедника?
Ждать ли новых кладов из запасников?
Об этом и многом другом со Светланой Мельниковой в 14:00 мск поговорят ведущие Александр Машкарин и Максим Андреев.
Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.
Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»