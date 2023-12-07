Врач рассказал о правилах посещения бани зимой

14:59, 07 декабря 2023, ПАИ

Врач Денис Банный рассказал о том, как правильно ходить в баню зимой. Об этом пишет газета «Известия».

Перед посещением бани рекомендуется проконсультироваться с врачом, потому что могут быть противопоказания. Например, в баню нельзя ходить людям с повышенным давлением, тяжёлыми психическими и неврологическими заболеваниями, злокачественными новообразованиями, с обострением сердечно-сосудистых и хронических заболеваний, после инфаркта миокарда, с туберкулезом в открытой форме. Людям с заболеванием кожи также необходимо посоветоваться с врачом.

Беременным тоже необходима врачебная консультация. Денис Банный отмечает, что будущим мамам баня не противопоказана, однако, предупреждает он, в первом триместре посещать баню не рекомендуется. Это объясняется тем, что на начальных сроках плод особенно уязвим и дополнительная тепловая нагрузка может спровоцировать выкидыш. На более поздних сроках ходить в баню можно, но нужно соблюдать температурный режим в 50-60 градусов.

Детям до трёх лет баня не пойдёт на пользу, отметил эксперт. Из-за неокончательно сформированных потовых желез и механизма терморегуляции дети быстро перегреваются. Начиная с шести-семи лет можно посещать нежаркую баню (50-60 градусов).

Заходить в баню нужно постепенно: для первого захода достаточно трёх минут, затем время нахождения в парной можно увеличивать. Нельзя забывать про специальную войлочную шапочку, это поможет защитить волосы и голову от перегрева. Если шапочки нет, можно намотать на голову полотенце.

Начинать париться вениками рекомендуется со второго захода. Врач отмечает, что веник – это отличный инструмент для массажа. К тому же он усиливает потоотделение и микроциркуляцию крови. Перед использованием веник нужно ополоснуть, а потом замочить сначала в холодной, а затем в горячей воде.

Между подходами и после посещения бани врач рекомендует пить достаточно жидкости. После бани можно воспользоваться увлажняющим кремом или лосьоном – очищенная распаренная кожа хорошо их впитает.

Употребление любого алкоголя при посещении бани противопоказано. Алкоголь повышает давление, даёт дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, почки и печень. Врач предупреждает, что алкогольные напитки в сочетании с баней могут привести к обморокам, инсультам и инфарктам.

Охлаждать тело после бани нужно постепенно. Например, можно постоять в предбаннике и принять прохладный душ. Резкое охлаждение может привести к серьёзным сердечно-сосудистым заболеваниям, в том числе инфарктам и инсультам.