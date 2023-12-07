Псковичи стали победителями чемпионата СЗФО по пауэрлифтингу

14:26, 07 декабря 2023, ПАИ

Спортсмены сборной Псковской области стали победителями чемпионата Северо-Западного федерального округа по пауэрлифтингу, который прошёл в Шексне (Вологодская область). Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Федерации пауэрлифтинга Псковской области Тимур Федотов.

В соревнованиях приняли участие более 50 спортсменов из всех регионов СЗФО.

Чемпионом в весовой категории до 93 килограммов среди мужчин с результатом в 255 килограммов стал Сергей Михайлов. Также первое место среди женщин в зачёте ветеранов заняла Оксана Ибрагимова. Её результат составил 70 килограммов.

Соревнования являлись отборочным этапом для чемпионата России, который состоится в апреле в Туле.

«Довольно хороший уровень выступлений показывает Сергей Михайлов. Как показали соревнования, на данный момент в своей категории он самый сильный атлет соревнований. И помимо этого, он в абсолютном зачёте занял второе место», – поделился эксперт.

«Оксана начала заниматься, будучи в ветеранском возрасте. Порядка десяти лет она занимается. Они оба являются мастерами спорта по пауэрлифтингу. Опытные спортсмены. Таких результатов им позволяет достигать соблюдение спортивного режима и грамотный тренировочный план», – подчеркнул собеседник ПАИ.

Тимур Федотов рассказал, что в Псковской области также есть команда юных спортсменов, которые тренируются и растут на перспективу. «На этот чемпионат они не ездили, но в следующем году планируется командирование юношеской сборной на первенство СЗФО», – сказал он.

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