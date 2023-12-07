Гендиректор Псковского музея рассказала, почему не отпускает своих сотрудников в летние отпуска

15:45, 07 декабря 2023, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) рассказала, почему не отпускает своих сотрудников в летние отпуска.

«Мы как музейное учреждение предоставляем услугу, поэтому не можем себе позволить ходить в отпуск в пик сезона», – пояснила Светлана Мельникова.

«Я разрешаю дробить отпуска. Одно дело, когда сотрудника нет на работе неделю-две, другое дело, если месяц. Я себя в пример приводить не хочу, но в прошлом году я ходила в отпуск в феврале и ноябре. А летом, когда есть возможность привлечь дополнительных посетителей, особенно в наших филиалах, ну куда в отпуск идти… Идите сейчас», – сказала гендиректор.

Светлана Мельникова призналась также, что ей «не по пути с сотрудниками, которые за переработку в два часа просят три дополнительных дня к отпуску».