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Общество

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее с начала года

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее с начала года, сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее в этом году. Фото: ПАИ

Речь идёт о предварительных итогах за 11 месяцев.

«Я очень хочу дожить в этом музее до миллиона. Очень люблю встречать миллионного гостя! Но это будет точно не в этом году», – сказала Светлана Мельникова.

Гендиректор рассказала, что в Пскове часто пользуется такси. «И вот когда я говорю, что мне надо в Псковский музей, их реакция меня радует. Они так восхищены: «Ой, а вы работаете в музее! У вас там столько всего интересного!» Думаю, это тоже определённый срез и оценка нашей работы», – отметила Светлана Мельникова.

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