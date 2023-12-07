На что идут деньги, собранные за вход в Псковский кремль, рассказала Светлана Мельникова

15:49, 07 декабря 2023, ПАИ

На что идут деньги, собранные за вход в Псковский кремль, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

С весны по осень Псковский кремль еженедельно посещают около шести тысяч человек, в том числе три тысячи из них – по билетам.

«И в этом году благодаря «кремлёвским» деньгам, которые мы насобирали, удалось приобрести трактор в Любенск, несколько снегоуборочных машин и множество нужного профессионального оборудования, в частности, для реставраторов. Мы купили три реставрационные ванны. А одна такая стоит 400 тысяч рублей», – уточнила Светлана Мельникова.