Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и крокодил-трансформер

Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и деревянный крокодил-трансформер. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и крокодил-трансформер. Фото: ПАИ

«Моментально разлетелись женские шейные платки с изображением картины Марка Шагала «Чёрные любовники». Нам пришлось даже заказывать вторую партию. У нас ещё есть весьма популярный у туристов деревянный крокодил-трансформер – отсылка к упоминанию этого зверя в псковской летописи. Нашего крокодила можно собрать-разобрать. Он пользуется просто невероятным успехом. К нему ещё прилагается симпатичная открытка с изображением кремля и мордой крокодила. Я такого крокодила купила и своим внукам», – отметила Светлана Мельникова.

Картина Марка Шагала «Чёрные любовники». Фото Псковского музея-заповедника

Однако, по её словам, всех «побеждают» магниты. «Я не знаю, в чём тут секрет, – признала гендиректор. – И вот ещё наши гости очень любят наборы детских карандашей с уникальными рисунками из книг псковского древлехранилища».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева
07 декабря 2023

Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и крокодил-трансформер
07 декабря 2023

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее с начала года
07 декабря 2023

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»
07 декабря 2023

Проемы Гремячей башни заложили каменной кладкой
06 декабря 2023

Режиссёр-мультипликатор Мария Муат встретилась с псковскими студентами
06 декабря 2023

Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр – первый, кто за долгие годы обратился к китайской культуре
06 декабря 2023

Писатель Мо Янь обратился к гостям фестиваля китайской культуры в Пскове

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...