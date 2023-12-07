Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и крокодил-трансформер

17:17, 07 декабря 2023, ПАИ

Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и деревянный крокодил-трансформер. Об этом генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова рассказала в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Моментально разлетелись женские шейные платки с изображением картины Марка Шагала «Чёрные любовники». Нам пришлось даже заказывать вторую партию. У нас ещё есть весьма популярный у туристов деревянный крокодил-трансформер – отсылка к упоминанию этого зверя в псковской летописи. Нашего крокодила можно собрать-разобрать. Он пользуется просто невероятным успехом. К нему ещё прилагается симпатичная открытка с изображением кремля и мордой крокодила. Я такого крокодила купила и своим внукам», – отметила Светлана Мельникова.

Однако, по её словам, всех «побеждают» магниты. «Я не знаю, в чём тут секрет, – признала гендиректор. – И вот ещё наши гости очень любят наборы детских карандашей с уникальными рисунками из книг псковского древлехранилища».