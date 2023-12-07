В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева

17:23, 07 декабря 2023, ПАИ

В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева, анонсировала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Будет необыкновенная выставка, посвящённая 90-летию музея имени Щусева. Они представят экспозицию по истории русской архитектуры – девять веков от Средневековья до модерна и конструктивизма. Причём Псков будет одним из трёх городов, где она будет экспонироваться, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Хочется привезти выставку из этнографического музея: коллекцию русских нарядов. Сейчас решается вопрос, получат они финансирование на это или нет».

Кроме того, из Царицыно в Псков приедет выставка, посвящённая истории Первой мировой войны. Там можно будет увидеть подлинные вещи русского императора. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина откроет в Пскове экспозицию декораций и костюмов постановок по произведениям Александра Пушкина.

В филиале Псковского музея в Печорах летом будет выставляться музей «Абрамцево». В регион привезут художественную коллекцию журнала «Наше наследие», который, по мнению ЮНЕСКО, был лучшим в мире изданием по истории культуры.

«И Псков, конечно, тоже выступит. Любопытно, что многие музейные открытия на самом деле делаются просто: надо лишь забраться в фонды и хорошенько там поработать. Так вот мы представим 80 портретов из коллекции музея, – уточнила Светлана Мельникова. – Большая их часть до сих пор никогда не выставлялась! Будет множество интересных портретов с интереснейшими историями. Название выставки «Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностью: были». Это слова Жуковского».

Во Дворе Постникова откроется выставка, связанная с японской живописью. «Там будет и нумизматика, и ордена, и фарфор… Мы порой просто не представляем, как много всего интересного и необычного хранится в фондах. Думаю, эта выставка привлечёт большое внимание наших гостей», – заключила Светлана Мельникова.