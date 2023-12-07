Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева

В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева, анонсировала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в программе «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева. Фото: ПАИ

«Будет необыкновенная выставка, посвящённая 90-летию музея имени Щусева. Они представят экспозицию по истории русской архитектуры – девять веков от Средневековья до модерна и конструктивизма. Причём Псков будет одним из трёх городов, где она будет экспонироваться, – подчеркнула Светлана Мельникова. – Хочется привезти выставку из этнографического музея: коллекцию русских нарядов. Сейчас решается вопрос, получат они финансирование на это или нет».

Кроме того, из Царицыно в Псков приедет выставка, посвящённая истории Первой мировой войны. Там можно будет увидеть подлинные вещи русского императора. Государственный центральный театральный музей имени А. А. Бахрушина откроет в Пскове экспозицию декораций и костюмов постановок по произведениям Александра Пушкина.

В филиале Псковского музея в Печорах летом будет выставляться музей «Абрамцево». В регион привезут художественную коллекцию журнала «Наше наследие», который, по мнению ЮНЕСКО, был лучшим в мире изданием по истории культуры.

«И Псков, конечно, тоже выступит. Любопытно, что многие музейные открытия на самом деле делаются просто: надо лишь забраться в фонды и хорошенько там поработать. Так вот мы представим 80 портретов из коллекции музея, – уточнила Светлана Мельникова. – Большая их часть до сих пор никогда не выставлялась! Будет множество интересных портретов с интереснейшими историями. Название выставки «Не говори с тоской: их нет; Но с благодарностью: были». Это слова Жуковского».

Во Дворе Постникова откроется выставка, связанная с японской живописью. «Там будет и нумизматика, и ордена, и фарфор… Мы порой просто не представляем, как много всего интересного и необычного хранится в фондах. Думаю, эта выставка привлечёт большое внимание наших гостей», – заключила Светлана Мельникова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













07 декабря 2023

Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» открылся в Пушкинских Горах
07 декабря 2023

В Псковскую область привезут выставки из Царицыно, Абрамцево и музея архитектуры имени Щусева
07 декабря 2023

Самыми популярными сувенирами Псковского музея стали шейные платки с картиной Шагала и крокодил-трансформер
07 декабря 2023

800 тысяч посетителей побывали в Псковском музее с начала года
07 декабря 2023

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова станет гостьей программы «Минкульт»
07 декабря 2023

Проемы Гремячей башни заложили каменной кладкой
06 декабря 2023

Режиссёр-мультипликатор Мария Муат встретилась с псковскими студентами
06 декабря 2023

Дмитрий Месхиев: Псковский драмтеатр – первый, кто за долгие годы обратился к китайской культуре

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...