Порядка 1500 пациентов прошли медицинскую реабилитацию в Псковском госпитале для ветеранов войн

16:10, 07 декабря 2023, ПАИ

Порядка 1500 пациентов прошли медицинскую реабилитацию в рамках амбулаторного этапа в Псковском госпитале для ветеранов войн. Об этом заявила заместитель главного врача Псковского госпиталя для ветеранов войн по медицинской части Маргарита Жукова в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Медицинской реабилитацией Псковский госпиталь для ветеранов войн занимается с сентября 2022 года. Медреабилитация – это восстановление утраченных функций организма, которые поддаются корректировке, лечению и реабилитации, пояснила эксперт. За реабилитационными услугами могут обратиться все достигшие совершеннолетия граждане.

«За всё время, пока мы работаем в этом направлении, было принято порядка 1500 человек на амбулаторном этапе. Сейчас мы занимаемся следующим направлением – реабилитацией в дневном стационаре. Сейчас на этапе получения лицензии по реабилитации круглосуточной, то есть пациенты смогут находиться на лечении, не покидая стен учреждения», – отметила Маргарита Жукова.