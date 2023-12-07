Деревья посадят в Порхове вместо спиленных елей

19:42, 07 декабря 2023, ПАИ

Жители Порхова во время прямой линии губернатора Псковской области Михаила Ведерникова обратились с просьбой отреагировать на обрубленные ели в муниципалитете.

«Я готов под каждым вашим словом подписаться. Хочу сказать вам искренние слова благодарности. Кроме Сталкера, никаких ассоциаций на ум не приходит», - сказал губернатор, добавив, что земля, где находятся обрубленные деревья, принадлежит РЖД.

«Я исхожу из того, что я в Псковской области отвечаю за всё. Мы всё равно в ручном режиме все проекты сопровождаем, и стараемся выйти на решение любого такого вопроса. Главам рекомендую относиться к этому именно так. Я не могу объяснить, как местная власть, видя это, не предпринимает никаких действий», - отметил Михаил Ведерников.

По его словам, до 15 декабря все стволы будут спилены, а мусор вывезен. Кроме того, весной запланирована посадка новых деревьев, заверил Михаил Ведерников.