Около 20 соревнований по таврелям планируют организовать в Псковской области в 2024 году

20:05, 07 декабря 2023, ПАИ

Около 20 соревнований в 2024 году планирует организовать Федерация таврелей Псковской области. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.

«С момента регистрации областной Федерации таврелей мы аккредитовались в спортивном комитете Псковской области. На следующий год мы будем проводить чемпионаты области среди взрослых, первенство области среди детей. Также с нами уже официально будут работать комитет по физической культуре и спорту администрации Великих Лук и комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова. В связи с этим у учеников интерес к таврелям уже проявляется. В основном это младшие ребята. Некоторые уже с нетерпением ждут турниров. Доходит до того, что для детей пропустить турнир из-за болезни – горе. Все закупились комплектами, дома тренируются потихонечку, литература есть», – поделился Григорий Шаранков.

«Проблема в том, что мы сейчас решаем вопрос, как организовать групповые занятия. Силами федерации это можно сделать только на коммерческой основе – мы этого не хотим. Мы ищем пути, чтобы нас какая-то спортивная школа и учреждение дополнительного образования взяли к себе, потому что у нас есть и тренеры, которые могут преподавать таврели, и дети, которые хотят играть. Пока у нас это ещё не получилось», – рассказал собеседник ПАИ.

Председатель Федерации таврелей Псковской области отметил, что они направили запрос в спортивный комитет по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова и в великолукский комитет по спорту. «Так как более высокие показатели у спортсменов из Великих Лук, будем надеяться, что нам не откажут», – сказал он.

«У нас есть большое количество шахматистов-юниоров в области. В основном все присматриваются и ждут начала официальных турниров. Первым официальным турниром станет первенство Псковской области среди детей в трёх возрастных категориях. Я думаю, что, когда мы его проведём, у нас пойдёт более масштабный процесс», – подчеркнул Григорий Шаранков.

Эксперт также отметил, что пока тяжело сказать, сколько детей занимается таврелями в Псковской области. «Я могу сказать по своим ученикам: у меня в текущем году всего 70 учеников. Где-то в экспериментальном порядке я познакомил детей с таврелями, и из них человек 30 проявили интерес, и иногда в процессе занятий, когда у нас остаётся время для игры, дети с большим азартом просят поиграть в таврели. Актуальность секции таврелей будет однозначно», – поделился Григорий Шаранков.

«Мы в любом случае в 2024 году проведём серию спортивных мероприятий, их будет как минимум 20 только на территории Псковской области. У нас уже подан календарный план на утверждение. Комитет по спорту Псковской области сейчас планирует бюджет, а так как мы федерация только созданная, нас рассматривают при наличии свободных средств. Мы предложили определённое количество мероприятий. Если нам их не профинансируют, то не факт, что мы не будет их проводить за свой счёт или с привлечением стороннего финансирования. Также у нас запланировано пять выездных турниров, включая первенство и чемпионат России по таврелям», – резюмировал председатель.

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