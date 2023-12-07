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Общество

Вопрос о Бежаницкой больнице задали губернатору во время прямой линии

Жительница Санкт-Петербурга обратилась во время прямой линии к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову сегодня, 7 декабря. По словам женщины, её мать, проживающая в деревне Ашево Бежаницкого района, не может сдать анализы и посетить врача, поэтому ей приходится ездить в Псков или Великие Луки.

К прямому эфиру подключилась заместитель председателя комитета по здравоохранению Надежда Рагозина. «Да, к сожалению, в районных больницах нет возможности выполнить полный спектр анализ. Закон гласит следующее: если у больницы отсутствует такая возможность, то медицинская организация должна заключить договор со сторонней организацией. Администрации Бежаницкого района об этом в курсе: алгоритм будет следующим: забор будет осуществляться в Бежаницкой больнице, а дальше больница будет транспортировать их. Пациентов потом будут информировать об этом. Кроме того, по поводу специалистов: существует возможность записи в имеющиеся поликлиники в Псков и Великие Луки, а пациенты уже на месте информируются о дате и времени приема, то есть самозапись не практикуются, сотрудники поликликлиники сами договариваются о дате и времени», - сказала она. 

«Это отдельная тема нашей работы», - сказал Михаил Ведерников и поручил заместителю председателя профильного комитета довести до всех поликлиник о необходимости во время проводить конкурсы. «Если кто-то не выходит, пускай отправляют запросы в комитет. Таких ситуаций быть не должно. Это персональная ответственность каждого главврача. За нарушения будут последствия вплоть до оргвыводов», – заключил глава региона.  

Напомним, что в 2022 году в Бежаницком районе реализовывали региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». В его рамках в Бежаницкую межрайонную больницу проходили поставки медицинского оборудования и мебели. 

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым проходит на телеканале «Россия 24» сегодня, 7 декабря. Глава региона отвечает на самые актуальные вопросы жителей. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк – Псков» и «Радио России – Псков».

Это уже седьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый раз на неё поступают тысячи обращений.

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