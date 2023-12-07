Пожарно-тактические учения прошли в Псковском филиале Университета ФСИН России

18:36, 07 декабря 2023, ПАИ

Пожарно-тактические учения прошли в Псковском филиале Университета ФСИН России, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Учения начались в 11:08. Сигнал пожарной тревоги оповестил всех о начале тренировки по эвакуации людей из административных и жилых зданий.

На территорию образовательного учреждения прибыли четыре единицы техники ГУ МЧС России по Псковской области, потому что, по легенде, в огне многоэтажного учебного корпуса оказались люди, которые не смогли вовремя покинуть здание.

В результате проведённых в образовательной организации учений жертв и разрушений не было, все люди спасены, план тушения многоэтажного здания филиала отработан в полном объёме, уточнили в пресс-службе.

Проведение пожарно-тактических учений позволяет проверить знания людей о порядке действий в случае пожара. Организация тренировок по эвакуации проводится ежеквартально, отметила заместитель начальника Псковского филиала Университета ФСИН России Галина Пасичнюк.