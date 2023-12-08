Дикая куница поселилась в комнате девочки из Уфы

09:33, 08 декабря 2023, ПАИ

Спасатели в Уфе поймали куницу в детской юной уфимки, сообщает Telegram-канал «Управление гражданской защиты города Уфы».

Вечером 7 декабря за помощью к спасателям обратилась девочка. Она услышала из своей комнаты подозрительный шорох, когда она заглянула туда, то увидела зверька. Уфимка закрыла дверь в комнату и вызвала спасателей.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Управления гражданской защиты Уфы вскоре прибыли на вызов и поймали зверька с помощью специальной ловушки. Неизвестным животным оказалась куница.

Спасатели отвезли её в лесополосу и отпустили на волю.