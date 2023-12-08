До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря

12:37, 08 декабря 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 9 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью прогнозируют небольшой снег, днём без существенных осадков. Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.