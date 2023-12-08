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Общество

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря

Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 9 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря. Фото: ПАИ

Ночью прогнозируют небольшой снег, днём без существенных осадков. Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -6 до -11 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

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