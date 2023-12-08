До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря
Облачная погода с прояснениями ожидается на территории Псковской области 9 декабря, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью прогнозируют небольшой снег, днём без существенных осадков. Будет дуть ветер юго-восточных, восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура по области ночью составит от -10 до -15 градусов, днём – от -6 до -11 градусов.
Атмосферное давление будет высоким.
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