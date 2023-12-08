Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О головной боли поговорят на «Серебряном дожде»

Псковский врач-невролог Оксана Жигунова станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 декабря.

О головной боли поговорят на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Почему у людей болит голова? Какие виды головной боли бывают? Что придумала наука для борьбы с головной болью? Как ухватить приступ боли в самом начале? Излечит ли капустный лист от головной боли?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 декабря 2023

Реализация проекта ТОС «Комфорт» завершена в Новоржевском районе
08 декабря 2023

В Пушкинском заповеднике начинаются конкурсные показы фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…»
08 декабря 2023

Жители Куньинского района собрали новогодние подарки для участников СВО
08 декабря 2023

До -15 градусов прогнозируют в Псковской области 9 декабря
08 декабря 2023

О головной боли поговорят на «Серебряном дожде»
08 декабря 2023

В Псковской области предложили доплачивать врачам за отказ женщин от абортов
08 декабря 2023

Новую меру поддержки для малообеспеченных матерей могут ввести в Псковской области
08 декабря 2023

Число абортов в Псковской области снизилось почти в два раза

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...