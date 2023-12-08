О головной боли поговорят на «Серебряном дожде»

12:30, 08 декабря 2023, ПАИ

Псковский врач-невролог Оксана Жигунова станет гостьей программы «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 декабря.

Почему у людей болит голова? Какие виды головной боли бывают? Что придумала наука для борьбы с головной болью? Как ухватить приступ боли в самом начале? Излечит ли капустный лист от головной боли?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Анамнез» в 14:00. Видеотрансляция будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».