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Общество

В Пушкинском заповеднике начинаются конкурсные показы фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 8 декабря, начинаются конкурсные показы II Фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…». На суд жюри будет представлено 30 лент, снятых по мотивам литературных произведений, а также жизнеописаний поэтов и писателей в прошлом и нынешнем годах, сообщили ПАИ в музее-заповеднике.

Фото пресс-службы музея-заповедника

В «Михайловском» также рассказали о торжественном открытии фестиваля. Со сцены Большого театрально-концертного зала в Научно-культурном центре музея зрителей приветствовали Георгий Василевич, директор Пушкинского заповедника, который принимает проект и является его партнёром, члены жюри фестиваля. Приветственное письмо в адрес музея и его руководителя прислала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В нём, в частности, говорится:

«Литература как особый вид искусства несёт важнейшую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времён и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества. Пушкинский заповедник на протяжении многих лет выступает инициатором проведения мероприятий, популяризирующих творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина, приобщающих подрастающее поколение к книге и чтению, постижению пушкинского слова. В эти морозные зимние дни все гости музея-заповедника имеют уникальную возможность погрузиться в красочный анимационный мир, созданный по произведениям классической и современной литературы. Уверена, фестиваль не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, откроет новые литературные сюжеты и новые смыслы уже известных произведений, вдохновит своих зрителей на собственные творческие свершения».

В музее также рассказали, что первый день фестиваля вместил много замечательных событий. Среди них — презентация выставки художественных работ «Пьер Анри Матисс. Страсть к эмоциям» и специальный ретропоказ фильма-юбиляра «Щелкунчик», поставленного режиссёром Борисом Степанцевым в 1973 году, ровно полвека назад. Многие гости также побывали сегодня на экскурсиях в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника, на выставках в музейном НКЦ.

Вход на все показы, творческие встречи и выставки в рамках фестиваля «Пушкин и…» в Псковской области, в музее-заповеднике «Михайловское» для зрителей свободный.

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