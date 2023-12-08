В Великих Луках полицейский помог брошенной в мороз собаке

15:14, 08 декабря 2023, ПАИ

Прапорщик полиции Алексей Швецов из Великих Лук помог брошенной ранним утром в мороз собаке, информацию о которой разместили в соцсетях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Неравнодушные люди пытались найти хозяина собаки, но поиск не дал результатов. Отдать животное в приют также не удалось, поскольку на момент обнаружения собаки он был ещё закрыт. В итоге на помощь брошенному животному пришёл полицейский Алексей Швецов.

Прапорщик полиции после ночного дежурства решил согреть замёрзшую собаку, дождался открытия приюта, а потом отвёз животное волонтёрам.

Зоозащитники назвали собаку Фасолькой и отметили, что теперь её жизни и здоровью ничто не угрожает. Теперь Фасолька ищет новый дом.

Новый хозяин может забрать её в Центре милосердия для животных в Великих Луках (улица Гоголя, 8а). Того, кто готов забрать Фасольку домой, просят обращаться по телефону 8-911-885-84-00.