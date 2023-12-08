Новая автобусная остановка появилась в Куньинском районе

15:21, 08 декабря 2023, ПАИ

Новая автобусная остановка появилась в деревне Боровка Куньинского района, пишет районная газета «Пламя».

Приёмная комиссия осмотрела участок автодороги Вырвино – Жигули от населённого пункта Кресты до деревни Боровка с целью проверки выполнения требований, которым должны соответствовать автомобильные дороги, по которым регулярно ездят пассажирские автобусы. Комиссия заключила, что дорожные условия соответствуют нормам. Прошлым летом «Псковавтодор» провёл необходимые работы: сделали разворотную площадку, вырезали кусты и установили знаки.

Администрация Куньинского района обратилась в комитет по дорожному хозяйству Псковской области с ходатайством о продлении автобусного маршрута № 141 до деревни Боровка. Отмечается, что ранее автобус ездил только до деревни Кресты.

Кроме того, на днях установили павильон. Также решают вопрос по ходатайству администрации Жижицкой волости о приобретении и установке автопавильона на продлённом жижицком маршруте – на улице Кедровой в Жижице.