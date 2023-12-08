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Псковский невролог: Головную боль терпеть нельзя

Головную боль терпеть нельзя, подчеркнула врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Головную боль терпеть нельзя. Фото: ПАИ

Головная боль есть у всех и делится на первичную и вторичную, уточнила врач. «Первичная боль – боль напряжения. Она случается и у тех, кто слишком долго сидит за компьютером, и у тех, кто просто перенервничал. Тут помогут массажи, лечебная физкультура, бассейн. Вторичная боль настигает внезапно и в основном тех, у кого никогда голова не болела. Ко вторичным относятся также посттравматические головные боли у участников боевых действий», – пояснила невролог, добавив, что в этом случае лучше вызвать скорую помощь.

По словам Оксаны Жигуновой, мигрень часто бывает у людей с тревожными расстройствами, паническими атаками, бессонницами.

«И тут, конечно, сначала надо лечить основное заболевание. Людям с мигренью очень важен режим сна и в выходные тоже. Лучше не спать в выходной подольше, иначе мигрень гарантирована. Причем эту боль надо обязательно купировать в самом начале приступа, а не на пике, терпеть её нельзя», – отметила Оксана Жигунова.

Если приступы случаются до 15 раз в месяц, можно говорить об эпизодической мигрени. Если приступы чаще, это хроническая мигрень. «Хорошо бы вести дневники головной боли, чтобы понимать ситуацию. Максимальная длительность приступа мигрени, как правило, составляет три дня. Если дольше, вам в стационар», – добавила невролог.

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