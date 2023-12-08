Как правильно вести дневник головной боли, рассказала псковский невролог
Как правильно вести дневник головной боли, рассказала врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«В телеграме, например, есть «мигребот», который каждый день в одно время спрашивает, болела ли у вас голова. Хорошо бы вести такой дневник не меньше трёх месяцев. Причём фиксироваться должна любая боль, не только самые яркие приступы. Можно завести и классический бумажный дневник. Не забывать писать, что было до приступа, какая была боль, когда приступ завершился, была ли аура – предвестники мигрени», – посоветовала Оксана Жигунова.
По её словам, все эти детали будут важны на приёме у врача.
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