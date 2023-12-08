Как правильно вести дневник головной боли, рассказала псковский невролог

15:38, 08 декабря 2023, ПАИ

Как правильно вести дневник головной боли, рассказала врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«В телеграме, например, есть «мигребот», который каждый день в одно время спрашивает, болела ли у вас голова. Хорошо бы вести такой дневник не меньше трёх месяцев. Причём фиксироваться должна любая боль, не только самые яркие приступы. Можно завести и классический бумажный дневник. Не забывать писать, что было до приступа, какая была боль, когда приступ завершился, была ли аура – предвестники мигрени», – посоветовала Оксана Жигунова.

По её словам, все эти детали будут важны на приёме у врача.