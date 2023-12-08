Злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту – псковский врач

15:45, 08 декабря 2023, ПАИ

Злоупотребление таблетками при головной боли приводит к обратному эффекту, а снять приступ помогут простые анальгетики с одним действующим веществом, отметила врач-невролог Псковского госпиталя для ветеранов войн Оксана Жигунова в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Причём анальгетики лучше не комбинировать и не есть горстями, а не то мы в будущем получим обратный эффект, и голова будет уже болеть от лекарств», – уточнила невролог.

Есть группа препаратов «триптаны», которые купируют приступы. «Но ими, конечно, тоже не стоит злоупотреблять, а то будет только хуже», – предупредила Оксана Жигунова.

«Появилась и ботулинотерапия, когда ботулотоксин вводится в места прохождения нервов, чтобы не допустить приступов мигрени. Проводится раз в три месяца», – рассказала невролог.