Опубликован ноябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области
Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за ноябрь 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».
Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 20 390. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 4 909. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 2 958.
Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».
Большинство россиян считают, что Владимиру Путину следует баллотироваться на новый срок
Михаил Ведерников – о Латвии: Страна, где могут депортировать пенсионера за национальность