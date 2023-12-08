Опубликован ноябрьский медиарейтинг политиков и общественников Псковской области

16:37, 08 декабря 2023, ПАИ

Медиарейтинг политиков, чиновников и общественников Псковской области за ноябрь 2023 года составило издание «Псковская правда» на основе данных региональных СМИ из системы «Медиалогия».

Первое место в региональном медиарейтинге занял губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Его медиаиндекс составляет 20 390. На второй строчке – глава Пскова Борис Елкин с медиаиндексом 4 909. Третье место занял председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов с медиаиндексом 2 958.

Ознакомиться с полными данными медиарейтинга можно на сайте «Псковской правды».