Владимир Путин назначил нового судью Псковского городского суда

17:08, 08 декабря 2023, ПАИ

Нового судью Псковского городского суда назначил президент России Владимир Путин. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.

Так, указом президента от 8 декабря № 937 «О назначении судей федеральных судов» судьёй Псковского городского суда назначен Дмитрий Жежерун.

Ранее он занимал должность мирового судьи судебного участка № 5 в Дновском районе.