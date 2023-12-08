Владимир Путин назначил нового судью Псковского городского суда
Нового судью Псковского городского суда назначил президент России Владимир Путин. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Так, указом президента от 8 декабря № 937 «О назначении судей федеральных судов» судьёй Псковского городского суда назначен Дмитрий Жежерун.
Ранее он занимал должность мирового судьи судебного участка № 5 в Дновском районе.
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08 декабря 2023
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