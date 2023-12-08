Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Псковской области

18:01, 08 декабря 2023, ПАИ

Пропавшего 15-летнего подростка ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

15-летний Артемий Воронков проживал в Чкаловском районе Екатеринбурга. С 7 декабря его местонахождение неизвестно. «Может находиться в вашем городе. Может находиться в вашем районе», – отметили в сообщении.

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, тёмно-русые короткие волосы, серо-карие глаза.

Был одет в чёрную куртку, чёрные спортивные штаны, чёрные кроссовки, чёрную вязаную шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Артемия Воронкова, просят обращаться по телефону 8-800-700-54-52 или 112.