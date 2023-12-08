МОК допустил спортсменов из России к участию в Олимпиаде в Париже

18:15, 08 декабря 2023, ПАИ

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России и Белоруссии к участию в Олимпиаде, которая пройдёт в Париже в 2024 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Спортсменов из России и Белоруссии допустят при соблюдении определённых ограничений. Так, российским спортсменам нельзя принимать участие в Олимпиаде в командных видах спорта. Также в участии в Играх будет отказано атлетам, поддерживающим военные действия и связанным с армией или организациями национальной безопасности. Кроме того, официальных лиц не аккредитуют на соревнования.

В настоящее время к Олимпиаде допущены восемь спортсменов из России и три атлета из Белоруссии.

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