Продолжаются археологические исследования севернее церкви Николы со Усохи в Пскове

19:42, 08 декабря 2023, ПАИ

Продолжаются археологические исследования к северу от церкви Николы со Усохи в Пскове, на месте устройства подпорной стены. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Для работы в зимний период устроен «тепляк», защищающий от снега и непогоды. В раскопе прослежены слои, связанные со строительством храма 1536 года и его последующих ремонтов.

«В петровское время к северу от храма было сделано замощение из крупных валунов, которое использовалось до середины XIX века (более ста лет). В нижних слоях раскопа изучено несколько погребений, связанных с предшествующим храмом, построенным в конце XIV века. Отдельные находки говорят о том, что освоение этой части города началось не позже XI века», – говорится в сообщении.