Михаил Ведерников возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

12:18, 09 декабря 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в возложении гирлянд и цветов к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы в Пскове сегодня, 9 декабря. Памятное мероприятие посвящено Дню Героев Отечества, передаёт корреспондент ПАИ.

Вместе с главой региона в возложении приняли участие председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин, исполняющий обязанности Псковского гарнизона Юрий Голубович, мать Героя России Сергея Самойлова и супруга Героя России Ивана Ахтырского.

Напомним, что День Героев Отечества в России отмечают 9 декабря. Дата установлена Федеральным законом Российской Федерации от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».