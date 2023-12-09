Строительство станции умягчения воды в Пскове завершат до конца года
Строительство станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора Пскова, завершат до конца года. Об этом сообщили губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову в рамках посещения станции сегодня, 9 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.
«Будет чистейшая вода, которую даже не потребуется кипятить», – отметили на предприятии. Основной целью работ было обеспечение надлежащего качества питьевой воды путём снижения концентрации гидрокарбонатов и ионов металлов в ней.
В настоящее время выполняются пусконаладочные работы. Работы планируется завершить в полном объёме до конца 2023 года.
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