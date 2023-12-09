Иеромонах Псково-Печерского монастыря стал победителем премии «Патриот-2023»

16:15, 09 декабря 2023, ПАИ

Иеромонах Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Анастасий (Байков), руководитель миссионерского отдела, победил в номинации «Год педагога и наставника в Российской Федерации» в рамках подноминации «Наставник» национальной премии «Патриот-2023». Награждение прошло сегодня, 9 декабря, в одном из павильонов Международной выставки-форума «Россия» в Москве. Об этом священнослужитель сообщил в своём Telegram-канале.

Совместно со своими наставлениями иеромонах Анастасий реализует медиапроект, в котором рассказывает о духовном поиске молодёжи. Сообщество объединяет свыше двух тысяч молодых людей со всей России. В рамках Всероссийского молодёжного историко-культурного форума «Истоки» проводит беседы с молодёжью, знакомит их с традиционными духовными ценностями, способствует их духовно-нравственному воспитанию, а также вовлекает участников в созидательную деятельность во благо Отечества.

«Спасибо, дорогие друзья! Хотелось бы поблагодарить коллег из Росмолодёжи и Роспатриотцентра за то, что второй год при Псково-Печерском монастыре проходит молодёжный форум «Истоки». К нам приезжают ребята со всей страны, они приобщаются к нашей культуре, истории, духовному наследию нашего народа и уезжают из этого святого места другими людьми! И конечно, тот факт, что к воспитанию молодого поколения всё больше привлекают духовенство, священников, вселяет надежду, что души наших ребят будут действительно становиться чище, добрее и будут светить ярко на благо Отечества! Помощи всем Божией!» – сказал иеромонах Анастасий во время награждения.

Национальная премия «Патриот-2023» является общественно-государственной инициативой. Цель премии – выявление лучших практик и признание заслуг граждан и организаций за их существенный вклад в гражданско-патриотическое воспитание граждан Российской Федерации и соотечественников, проживающих за рубежом.

Напомним, что ранее насельник Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, иеромонах Анастасий (Байков) стал гостем программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове. Видеозапись эфира доступна по ссылке.