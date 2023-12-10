Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О подвиге псковского военнослужащего рассказал Михаил Ведерников

О подвиге ещё одного героя 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии – гвардии рядового Никиты Кухаренко – рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С первых дней участвует в специальной военной операции. И под обстрелами был, и выдавливал врага с захваченных позиций, но не терял самообладания и всегда был готов прийти на помощь товарищам», – написал глава региона.

По словам Никиты Кухаренко, больше всего ему запомнился момент, когда, находясь под обстрелами, он заметил своего боевого товарища, который бежал в укрытие, но споткнулся и упал. Тогда пскович выпрыгнул из окопа, добрался до товарища, взял его и дотащил до безопасного места.

«Никита отмечает, насколько важно чувствовать бойцам поддержку семьи и родных. Именно они вдохновляют и дают силы. Успехов и новых побед!» – заключил губернатор.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он рассказывает о героях специальной военной операции. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 декабря 2023

9% россиян планируют встретить Новый год на работе
10 декабря 2023

О подвиге псковского военнослужащего рассказал Михаил Ведерников
10 декабря 2023

14 300 рублей в среднем потратят россияне на новогодние подарки
10 декабря 2023

Городскую ёлку устанавливают в Великих Луках
10 декабря 2023

Эксперт рассказал о незаметно списывающих деньги мобильных приложениях
10 декабря 2023

Новый каток открылся в Гдове
10 декабря 2023

Практическое занятие «Дружины» прошло в Красногородске
10 декабря 2023

Знаки туристической навигации установили в Усвятском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...