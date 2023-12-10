О подвиге псковского военнослужащего рассказал Михаил Ведерников

18:34, 10 декабря 2023, ПАИ

О подвиге ещё одного героя 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии – гвардии рядового Никиты Кухаренко – рассказал в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«С первых дней участвует в специальной военной операции. И под обстрелами был, и выдавливал врага с захваченных позиций, но не терял самообладания и всегда был готов прийти на помощь товарищам», – написал глава региона.

По словам Никиты Кухаренко, больше всего ему запомнился момент, когда, находясь под обстрелами, он заметил своего боевого товарища, который бежал в укрытие, но споткнулся и упал. Тогда пскович выпрыгнул из окопа, добрался до товарища, взял его и дотащил до безопасного места.

«Никита отмечает, насколько важно чувствовать бойцам поддержку семьи и родных. Именно они вдохновляют и дают силы. Успехов и новых побед!» – заключил губернатор.

Напомним, что в Telegram-канале Михаила Ведерникова появилась новая рубрика, в рамках которой он рассказывает о героях специальной военной операции.