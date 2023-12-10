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Общество

Псковские энергетики показали, как проверяют ЛЭП после снегопада

Как проверяют ЛЭП после снегопада, показал мастер Псковского филиала «Россетей Северо-Запад» Александр Иванов, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

«Стучим по дереву не потому, что суеверные: сбиваем снег, чтобы ветки под его тяжестью не опускались до проводов. Проектная ширина охранной зоны под ЛЭП от 30-метровых осин не спасает. Линии электропередачи построены ещё в прошлом веке и не рассчитаны на современные климатические нагрузки. Работаем круглосуточно», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Псковской области прогнозируется небольшой снег.

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