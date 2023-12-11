Сойкин день наступил по народному календарю

07:12, 11 декабря 2023, ПАИ

Сойкин день отмечали на Руси 11 декабря, пишет calend.ru.

Считалось, что если в этот день сойка прилетит к окну и станет у него кричать, то это добрый знак.

Также в Сойкин день крестьяне подходили к колодцу и слушали воду: если слышалось позвякивание – можно было ждать прибыли, а если тишина стояла – на успех не стоило рассчитывать.

Также в этот день гадали на монетах. Обычно крестьяне кидали в сугроб монеты, а затем доставали их оттуда одну за другой. Если первой попадалась самая крупная из брошенных монет, можно было рассчитывать на удачу в делах, а если самая мелкая – напротив, не нужно было ждать дохода.