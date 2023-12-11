Согласие на обработку данных можно будет подать через «Госуслуги»

07:37, 11 декабря 2023, ПАИ

Реестр согласий от россиян на обработку персональных данных и накопленных о них коммерческих сведений появится на «Госуслугах». Запуск проекта возможен в 2025 году, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрия Дубынина.

Создание единой платформы коммерческих согласий облегчит получение персонализированных услуг в банках, операторах связи, страховых компаниях, добавил он.

Кроме того, платформа позволит гражданам управлять сведениями о себе при их передаче, заявили в пресс-службе Банка России.

Передача согласий на использование данных о потребителе поможет сэкономить время клиентам банков, страховых компаний и операторов связи, которое могло бы быть потрачено на поездки в офисы этих организаций, объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она будет полезна, когда нужно открыть счет и получить другие срочные услуги удаленно, подчеркнула она.

Чем больше организаций и людей имеют доступ к сведениям, тем выше риски их утечки, отметил Владимир Ульянов из Zecurion. Однако на практике нужно смотреть, каким образом будет построена система, заключил эксперт.