Правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд для россиян вступили в силу

08:01, 11 декабря 2023, ПАИ

Правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд из страны вступили в силу в России сегодня, 11 декабря. Об этом пишет ТАСС.

С сегодняшнего дня россияне с ограниченным правом на выезд из страны обязаны в течение пяти рабочих дней передать паспорт на хранение до конца срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта, говорится в соответствующем постановлении.

Эта мера позволит снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Сдать загранпаспорт на хранение следует в орган власти, выдавший документ. При этом оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.