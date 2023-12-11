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Общество

Правила сдачи загранпаспортов при запрете на выезд для россиян вступили в силу

Правила сдачи загранпаспорта при ограничении на выезд из страны вступили в силу в России сегодня, 11 декабря. Об этом пишет ТАСС.

С сегодняшнего дня россияне с ограниченным правом на выезд из страны обязаны в течение пяти рабочих дней передать паспорт на хранение до конца срока временного ограничения либо истечения срока действия паспорта, говорится в соответствующем постановлении.

Эта мера позволит снять коррупционные риски и исключить возможность злоупотребления со стороны должностных лиц.

Сдать загранпаспорт на хранение следует в орган власти, выдавший документ. При этом оформляется акт приема-передачи в двух экземплярах, один из которых выдают гражданину, а другой остается у уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.

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