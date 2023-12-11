Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 40% псковских работодателей выплатят премии работникам по итогам года

44% работодателей Пскова выплатят премии по итогам года: 24% будут премировать весь штат, 20% поступит выборочно, следует из опроса сервиса SuperJob.

Более 40% псковских работодателей выплатят премии работникам по итогам года. Фото: ПАИ

При этом премий по результатам года ожидают 36% работников. Женщины надеются получить тринадцатую зарплату чаще мужчин. Псковичи до 34 лет – чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги – 19%. У 17% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 14% хотят потратить деньги на путешествие. По 10% потратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 декабря 2023

Выставка-ярмарка «Коляда» откроется в Пскове 20 декабря
11 декабря 2023

Псковичей приглашают в тур по новостройкам
11 декабря 2023

Россияне увеличили траты на новогодние украшения
11 декабря 2023

Псковских предпринимателей приглашают принять участие в бизнес-миссии в Таджикистан
11 декабря 2023

Город Дно украсили к Новому году
11 декабря 2023

До -3 градусов ожидается сегодня в Пскове
11 декабря 2023

Более 40% псковских работодателей выплатят премии работникам по итогам года
11 декабря 2023

Электроэнергию временно отключат в нескольких деревнях Усвятского района

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...