Более 40% псковских работодателей выплатят премии работникам по итогам года

08:59, 11 декабря 2023, ПАИ

44% работодателей Пскова выплатят премии по итогам года: 24% будут премировать весь штат, 20% поступит выборочно, следует из опроса сервиса SuperJob.

При этом премий по результатам года ожидают 36% работников. Женщины надеются получить тринадцатую зарплату чаще мужчин. Псковичи до 34 лет – чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии респонденты рассчитывают погасить займы и долги – 19%. У 17% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 14% хотят потратить деньги на путешествие. По 10% потратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.